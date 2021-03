İsrailin rəsmi dairələri koronavirus ilə bağlı yayımladığı xəritədə səhvən gizli bazaların yerini də qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli “Haaretz” qəzetinin xəbərdarlığından sonra hakim dairələri xəritən internetdən silib. Məlumata görə, xəritədə hərbi və kəşfiyyat bazaları ilə yanaşı onların sərhədləri və adları yer alıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

