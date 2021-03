ABŞ prezidenti Co Bayden “Ağ ev”də jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən fikrini toplaya bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bir anda dayanaraq cümləni sona çatdıra bilməyib. Dərhal hadisəyə müdaxilə edən köməkçilər jurnalistləri təcili salondan çıxarıb. Bu hadisə Baydenin səhhəti barədə bəzi müzakirələrə yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

