Böyük Britaniyanın Kral hava Qüvvələrinə məxsus “Hawk T1” tipli qırıcı təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə İngiltərənin cənubuna düşüb. Lakin pilotlar arasında xəsarət alan olmayıb. Hadisəyə mühərrikdə baş verən nasazlığın səbəb olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.