Tanınmış aktrisa Çimnaz Sultanovanın evi qarət edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa ARB televiziyasında Zümrüd Bədəlovanın təqdimatında yayımlanan "Xəbər-ətər" verilişində bildirib.

Çimnaz Sultanova qeyd edib ki, ən yaxın rəfiqəsi Zərif Əlixanova onun dəyəri 30 min dollardan çox olan qızıl-zinət əşyalarını oğurlayıb.

Daha ətraflı videodan izləyin:

