Azərbaycanın Xankəndi şəhərində gərginlik yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərin mərkəzi küçələrində 5 saatdan çoxdur ki, etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazçılar yerli separatçı rəhbərlərin və sülhməramlı kontingentin yüksək rütbəli şəxsləri ilə görüş tələb edir.

Ərazidə əsas yolların bağlandığı, eturazçıların sayının get-gedə artdığı xəbər verilir.

