Günün ulduz falı - 26 MART

Qoç - pis gün deyil. Ən yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün diqqəti aktual problemlərə yönəldin. Gələcəklə bağlı fikirlərə bir qədər sonra dalarsınız.

İşdə karyera pilləkəni ilə irəliləmək imkanları var. Həmkarlarla və rəhbərliklə yaxşı münasibətləri qorumaq çox mühümdür.

Yaşam potensialı yüksək olmasa da, yeni təəssüratlar almağa, səyahətlərə və macəralara can atırsınız. Yaxınlarınız sizi dəstəkləyirlər.

Sevdiyiniz insanla münasibətlərdə sürprizlər olmayacaq.

Buğa - şəxsi həyatınızdakı uğursuzluq bu günə kölgə salacaq. Peşəkar sahədə heç bir problem yaranmayacaq. Amma maraqlı işlər də olmayacaq. Vəzifə səlahiyyətlərinizin öhdəsindən gəlirsiniz. Nə etməli ki, bu səlahiyyətlər və görülən iş maraqlı deyil.

Həmkarlarınız və rəhbərliklə ünsiyyətdən gərəkli məlumat əldə etməyə çalışın.

Sevdiyiniz insanla münaqişə heç bir ciddi səbəb olmadan yarana bilər. Əvvəlki günlərdən fərqli olaraq, indi qarşılıqlı anlaşma çətindir.

Dostlar və qohumlarla ünsiyyət üçün yaxşı gündür. Bir şərtlə ki, onlar sizə dəstək versinlər.

Əkizlər - karyera və işdə inkişafı düşünənlər üçün çox yaxşı gündür. Bu gün bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirə bilərsiniz. Rəhbərlik, şəriklər və tərəfdaşlar bunu görməlidirlər. Təcrübəniz arta bilər.

Gəlirlər çox olmayacaq.

Alış-verişdə bədxərclik edənlər gözlənilməz çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər.

Axşam saatlarında əla istirahət edin. Qonaq gedin, yaxud qonaq qəbul edin.

Xərçəng - sizi uğurlu gün gözləyir. Qarşınızda duran məsələlərdən heç biri mümkünsüz, heç bir sədd keçilməz deyil. Təkbaşına və tənha fəaliyyət göstərməməyə çalışın.

İşdə marağı olan adamları yardıma dəvət edin. İşinizin nəticəsinə görə ödəniş gecikərsə, qərar verməyə tələsməyin.

Layiq olduğunuzu alacaqsınız.

Şəxsi həyatda gözlənilməz heç nə olmayacaq. Sevimli insanlar münasibətlər təxminlənən məcrada inkişaf edir.

O insanla oynamamağa çalışmayın. İstədiyinizi desəniz, daha ciddi nəticə əldə edə bilərsiniz.

Şir - peşəkar baxımdan çox uğurlu gündür. Ezamiyyətə yollanan və ya sifarişi yerinə yetirmək üçün ofisdən çıxanları daha önəmli irəliləyişlər gözləyir.

İşdə vəzifənin və ya maaşın artmasını gözləyənlər bununla bağlı rəhbərliklə danışmalıdır. Bu gün çox nəsnələrə nail ola bilərsiniz.

Aktiv istirahət üçün o qədər də yaxşı gün deyil. Köhnə dostlar üçün darıxıbsınızsa, onlarla görüşün. Amma görüşün gecədən xeyli keçmişədək davam etməsinə imkan verməyin.

Əks təqdirdə sevdiyniz insan və ya ailə üzvləri ilə problemlər yarana bilər.

Qız - qarşınızda yeni imkanlar açılır. Düşünmədən onlardan yararlanın. Həmkarlarınız və rəhbərlik işgüzar keyfiyyətlərinizi yüksək dəyərləndirəcək.

Müstəqil işləmək fikrinə düşənlər xeyli faydalı məlumatlar əldə edilər.

Gəlir istisna deyil. Sevdiyiniz insanla münasibətləri möhkəmlətmək, laqeyd olmadığınız insanın etibarını qazanmaq olar. Lakin münaqişələr də istisna deyil.

Səbəb isə gələcəklə bağlı planlarınızdır. Əgər münasibətlərə önəm verirsinizsə, həmin planlara dəyişikliklər etməyə hazır olun.

Tərəzi - yalnız işdəki uğurlarına önəm verməyərək dostlar və tanışlarla görüşə də vaxt tapan insanlar üçün xoş təəssüratlar vəd edən yaxşı gündür.

İş həyatı və şəxsi yaşam sıx bağlanacaq. Potensial tərəfdaşlar və ya həmkarlarınızı əylənməyə yollandığınız yerdə görsəniz, təəccüblənməyin.

İşdə də sizi peşəkar fəaliyyətlə bağlı olmayan sürprizlər gözləyir.

Yaxşı münasibətlər üçün əlverişli zəmin yaranır.

Ailə üzvləri və sevdiyiniz insanın qayğıları ilə maraqlanın. Həmin adamlara yardım edə bilərsiniz.

Əqrəb - insanlarla dil taparaq uğur əldə etməyə, tanış olmayan situasiyaya dərhal alışmağa çalışın. Darıxdırıcı, rutin, maraqsız işlərlə özünüzü yükləməyin.

Yaradıcı münasibət və çevik davranış sərgiləyən insan olun. Orijinal fikirlər və problemlərin sürətli həlli ilə fərqlənin.

Səmimi olun, önəm verdiyiniz adamı aldatmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlar davranış və sözlərinizdəki nöqsanı tənqid edəndə, sinirlənməyin.

Deyingən olmayın, situasiyaya yumorla yanaşın, tənqidlərə iradlarla cavab verməyin. Əks təqdirdə qarşılıqlı tənqidlər və iradlar ümmanında bata bilərsiniz.

Oxatan - dostların yanında vaxt keçirmək imkanı var. Lakin görülməsi gərəkən işlərin hamısını başa vurmalı və tələsməli olacaqsınız.

İşdə peşə səlahiyyətlərinin icrası xüsusi qüvvə və güc tələb etməyəcək. Sadəcə, həmkarlarınızın və ya rəqiblərin nə işlə məşğul olduğuna diqqətlə fikir verin, yaxşı təcrübəni təkrarlayın.

Yeni tanışlıq və uzun müddətdən bəri görmədiyiniz insanla görüş istisna deyil.

Yüngül tanışlığa ciddi münasibətləri qurban verməyin.

Seçim edin, həyatınızda yeni mərhələnin başlanması üçün addım atmağın vaxtının çatdığını bilin.

Hər şey məhz sizin əlinizdədir.

Oğlaq - rahat, sakit, xoş bir gündür. Bəzi dəyişikliklər ola bilər, amma ciddi təlaşa və ya narahatlığa səbəb yoxdur. Qeyri-rəsmi lider, problemin həlli üçün başçı olmalısınız.

Yola düşmək, davranışı və özü şübhəli adamlarla ünsiyyət məcburiyyəti yarana bilər.

İstənilən halda sayıq, təmkinli və səbrli olsanız istədiyiniz nəticəyə nail ola bilərsiniz.

Şəxsi həyatda da narahatlıq üçün heç bir səbəb yoxdur. Bu sahədə heç bir ciddi yenilik gözlənilmir.

Dolça - qənaətli və soyuqqanlı olun, alış-verişdə pulu səpələyib sovurmayın. Bədxərclik və maliyyə imkanlarının düzgün dəyərləndirilməməsi çoxdan reallaşdırmaq istədiyiniz planı təxirə sala bilər. Ciddi təzyiqlərə, kənar təsirlərə, dedi-qodu və ya şayiələrin əhvalınızı pozmasına imkan verməyin

Günün pozitiv təmayülləri çox güclüdür. Uğura yiyələnmək üçün hissiyatınızı dinləyin.

Sevimli insanla münasibətlər səmimi və ilıq ola bilər.

Lakin elə həmin münasibətlər qəflətən gərginləşə də bilər. Hər şey davranış modelinizdən asılıdır.

Balıqlar - yaxşı gün deyil. Sönük, boz, darıxdırıcı bir dönəm. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla çətinliklə dil tapırsınız.

Dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi başlayır. Əvvəllər çox maraqlandığınız nəsnələrə marağınız itir.

Qüvvə və enerjinizin tətbiqi üçün yeni sahə tapın.

Seçilən yeni məcrada elə bu gün uğur qazana bilərsiniz.

Ailə üzvləri və yaxınlarla münasibətlər səbr, soyuqqanlı davranış, güzəştlərə hazırlıq tələb edir.

Sevdiyiniz insanların da nöqsanları, zəif yönlərinin olduğunu, xasiyyətlərindəki bəzi məqamların isə dözülməz olduğunu anlayın və bağışlayın, güzəştə gedin.

