Avropa İttifaqından Türkiyə ilə bağlı MÜHÜM QƏRAR

Avropa İttifaqının Brüsseldə keçirilən sammitində iştirak edən birlik ölkələrinin liderləri Türkiyə ilə yüksək səviyyəli dialoqu aktivləşədirməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.



Avropa Komissiyasına tərəflər arasındakı əlaqələrin perspektivlərini araşdırmaq barədə göstəriş verilib. Hazırda qarşılıqlı münasibətlərin mərhələli şəkildə genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilir.



Qeyd olunub ki, liderlər Avropa Şurasına Türkiyə ilə Gömrük İttifaqı arasında əlaqələrin yenilənməsi yollarını araşdırmaq və tətbiqetmədə yaranan çətinliklərlə əlaqədar rəsmi Ankara ilə müzakirələrin intensivləşdirilməsini tapşırıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.