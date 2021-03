“Avropada koronavirusun 3-cü dalğası yaşanır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyi Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen belə açıqlama verib. O bildirib ki, koronavirusun mutasiyaya uğrayan yeni növlərinin ortaya çıxmasından sonra yoluxma halları artıb. Lyayenin sözlərinə görə, koronavirusu məğlub etməyin yolu peyvənd prosesinin düzgün həyata keçirilməsidir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

