Türkiyədən inqilab: Bənzəri olmayan peyvənd hazırladılar - İynəyə ehtiyac qalmadı

Türkiyə koronavirusa qarşı mübarizədə yeni peyvənd hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə naziri Fahrettin Koca açıqlama verib. O bildirib ki, “İntranazal“ adlı yeni peyvənd sprey formasındadır və buruna qəbul edilir. Bu dünyada ilk sayılır. Səhiyyə nazirinin sözlərinə görə, yaxın günlərdə peyvəndin ilk sınaq mərhələsi başlayacaq. “İntranazal“ ümumilikdə 3 sınaq mərhələsindən keçəcək.

Bildirilir ki, sprey formasında olan peyvəndin istehsalı asandır. Qısa müddət ərzində yüksək miqdarda peyvənd istehsal etmək mümkündür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

