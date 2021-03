Belarusda iqtidar əleyhinə təşkil edilən aksiyalar zamanı 200 nümayişçi həbs edilib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, onlar ictimai asayişi pozduqlarına görə saxlanılıb. Qeyd edək ki, ötən il keçirilən prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun yenidən qalib seçilməsi müxalifət tərəfdarlarını ayağa qaldırıb. Etirazçılar seçki pozuntularının olduğunu irəli sürürlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

