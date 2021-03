Şimali Koreya rəhbərliyi sınaqdan keçirdiyi roketlərlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, sınaqdan keçirilən raketlər yeni növ mərmilər olub. Bildirilib ki, idarəolunan raketlər aşağı məsafədə uçan obyektləri hədəf ala bilir. Mərmi 600 məsafədəki hədəfi dəqiqliklə vurub. Qeyd edək ki, sınaqdan keçirilən iki ballistik raketdən biri Yaponiya sularına düşüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

