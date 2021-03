Fransada mühacirlər ağır şəraitlərinə diqqət çəkmək üçün Parisin mərkəzində düşərgə qurublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublika meydanında çox sayda çadır qurulub. Qaçqınların əksəriyyəti əfqanlardır. Onların arasında uşaqlar da var.

Qeyd edək ki, Parisin mərkəzində çadır qurmaq qadağandır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

