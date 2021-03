Bakıda qadınlara qarşı cinayət törədən şəxs həb edilib

Bakıda qadınlara qarşı cinayət törədən şəxs tutulub.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindənMetbuat.az-a verilən məlumata görə, Xətai RPİ 36-cı PB əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində fevralın 14-də Bakı şəhər sakinləri olan A.Xudayevaya məxsus, içərisində 2400 manat, bankomat kartları və sənədlər olan pul kisəsini, fevralın 28-də isə E.Şərifovaya məxsus içərisində 1000 manat, 200 ABŞ dolları və sənədlər olan çantanı oğurlamaqda şübhəli bilinən N.Seyidov saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.