Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində naməlum şəxs evdə olan 4 nəfəri girov götürüb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, silahlı şəxsin zərərsizləşdirilməsi üçün əraziyə xüsusi təyinatlılar və polislər cəlb edilib.

Əməliyyat davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

