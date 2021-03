Bir çox restoran və kafeləri cərimələndi - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinə, həmçinin Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun (COVID-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədilə ictimai iaşə obyektlərində reydlər davam etdirilir.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nəzarət tədbirləri çərçivəsində 25 mart 2021-ci il tarixində ölkə üzrə 425 ictimai iaşə obyektində 697 monitorinq keçirilib. Monitorinqlər zamanı 19 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub. Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb.



Uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır.



1. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Tərlan Əliyarbəyov küçəsi ev 14 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Rəhimov Mehti Kamaloviçə məxsus “Firuzə” restoranı;



2. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Moskva prospekti, ev 1054 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Həmzəyev Məmməd Həmzə oğluna məxsus "IST FOOD" restoranı



3. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, X. Məmmədov 3 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hüseynov Hüseyn Mirsuca oğluna məxsus “Ağ şəhər" kafesi;



4. Bakı şəhəri, Səbail Rayonu, N. Rəfibəyli küçəsi 37 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs “Madoer” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus “Mado” kafesi;



5. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Zakir Yusifov küçəsi, ev 27 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Qələmov Şamxal Musa oğluna məxsus kafe;



6. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Həsənoğlu küçəsi, ev 2, 1-ci mərtəbə, qeyri-yaşayış sahəsində yerləşən, fiziki şəxs Orucov Rafiq Məmməd oğluna məxsus “Əncir” restoranı;



7. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev 37 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "TB PROJECT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus restoran;



8. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, General Şıxlinski küçəsi, ev 38 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Natiq Əhməd Cavanşir oğluna məxsus kafe;



9. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Sadıqcan küçəsi, ev 8A ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mikayılov Dövlət Məmməd oğluna məxsus “Elit” restoranı;



10. Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 14 iyul küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Feyzullayev Vüsal Mübariz oğluna məxsus dönər evi;



11. Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan ŞTQ, İlqar Əhlimanov küçəsi (Hövsan qəs.), ev 13B ünvanda yerləşən, fiziki şəxs Məmməd Əsədov Əli oğluna məxsus “Tumurcuq” kafesi;



12. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H. Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Mürvətli Şəhriyar Paşa oğluna məxsus "Ülkər Lahmacun" kafesi;



13. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Dərnəgül S/Zonası, 507-ci küçə, ev 9 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Quliyev İlham Firudin Oğluna məxsus mehmanxananın tərkibində fəaliyyət göstərən restoran;



14. Salyan rayonu, Salyan şəhəri, A. Ağabəyov küçəsi, ev 7 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Ağayev Samir Əlifağa oğluna məxsus yeməkxana;



15. Şəmkir rayonu, Elşən Allahverdiyev küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Vəliyev Azad İsa oğluna məxsus kafe;



16. Beyləqan rayonu, 2-ci Aşıqlı kəndində yerləşən, fiziki şəxs Abdurəhmanov Polad Xudaverdi oğluna məxsus "Görüş" kafesi;



17. Gəncə şəhəri, N. Nərimanov küçəsində yerləşən, fiziki şəxs Əsədi Vüqar Rafiq oğluna məxsus "Ləzzət" çayxanası;



18. Samux rayonu, İnstitut qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Atayev Əli Hümbət oğluna məxsus kafe;



19. İsmayıllı rayonu, Qalınçaq kəndində yerləşən, fiziki şəxs Mirzəliyev Ceyhun Məmmədəli oğluna məxsus kafe.



Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda respublika üzrə AQTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.