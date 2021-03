“Milliön”dən pul oğurlayanlar tutuldu

Oğurluq etdiyinə görə tutulmuş şəxsin başqa cinayəti də müəyyən edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əməliyyatı DİN Baş Cinayət Axtarış İdarəsi və Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 4-cü Polis Şöbəsinin əməkdaşları keçirib.

Əməliyyat tədbirləri ilə onun Abşeron rayon sakini H.Əsgərzadə ilə birgə M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisindəki “Milliön” ödəmə terminalının kassasından 1877 manat pul oğurlaması müəyyən edilib.

Görülmüş tədbirlərlə H.Əsgərzadə saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.