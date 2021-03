Azərbaycanda kafedra müdiri vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) Ekologiya və meşəçilik kafedrasının müdiri Zakir İbrahimov qəfildən dünyasını dəyişib.

1954-cü il təvəllüdlü Zakir İbrahimov əsasən meşəçilik sahəsi üzrə mütəxəssis uzun illər idi ki, ADAU-da çalışırdı.

Allah rəhmət eləsin! (Baku.ws)

