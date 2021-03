ABŞ-ın Texas ştatında şiddətli soyuqlar nəticəsində ölənlərin sayı 111-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin mərkəzi və cənub bölgələrində əlverişsiz hava ciddi fəsadlara yol açıb.Məlumata görə, şiddətli çovğun səbəbilə 4 milyon evə elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb. Sakinlər içməli su tapmaqda çətinlik çəkir. Əlverişsiz hava şəraiti ölkə büdcəsinə 45-50 milyard dollar ziyan vurub.

Qeyd edək ki, soyuq hava kütləsi ABŞ-a fevralın 11-də daxil olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

