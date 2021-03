ÜST koronavirusla bağlı xəbər hazırlayan jurnalistlərə tövsiyələr verib

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) jurnalistlər üçün COVID-19-la bağlı xəbər hazırlanmasına dair tövsiyələr hazırlayıb .

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin tövsiyələr aşağıdakılardır:

1. Etik və məsuliyyətli olun.

2. Sosial məsuliyyət daşıyın.

3. Sensasiya və ya panika yaratmaqdan çəkinin.

4. COVID-19 pandemiyası və cavab tədbirlərinə dair faktlar və həqiqi məlumatlara əsaslanan xəbər hazırlayın.

5. Etibarlı, elmi cəhətdən düzgün və yoxlanılmış məlumat mənbələrindən istifadə edin.

6. Alimlər, tədqiqatçılar, ictimai səhiyyə mütəxəssisləri, akademiklər və digər sahələr üzrə mütəxəssislərdən sitatlar gətirin – bu şəxslər cəmiyyətin vəziyyətlə bağlı narahatlıqlarına aydınlıq gətirə bilərlər.

7. Xəstəliyin qarşısını almağa və/və ya yayılmasını azaltmağa kömək edən tədbirlər haqqında doğru xəbər hazırlayın.

8. Səhiyyə işçilərinin gördüyü işlər və vəziyyətləri haqqında xəbər hazırlayın, belə ki, pandemiyaya qarşı tədbirlərdə onların rolu mühümdür.

9. Sağalmaqda olan xəstələr, xəstəliyi dayandırmaq üçün tədbirlər görən icmalar, yaxud nümunəvi metodları olan ölkələr haqqında xəbər hazırlayın.

10. Həll yolları tapmağa kömək edən xəbərlər hazırlayın.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi “Sağlamlıq üçün Həmrəylik Təşəbbüsü” layihəsi çərçivəsində ÜST-nin Azərbaycan Nümayəndəliyi jurnalistlər üçün COVID-19-a dair informativ bələdçini Azərbaycan dilinə tərcümə edərək dərc edib. Bələdçidə ÜST-nin COVID-19 pandemiyası və peyvəndləri ilə bağlı professional xəbər hazırlanmasına, həmçinin bu zaman jurnalistlərin özlərini necə qoruya biləcəyinə dair tövsiyələrə yer verilib.

