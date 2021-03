ABŞ prezidenti Co Bayden prezident kimi ilk mətbuat konfransında sözün əsl mənasında nə danışdığını bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayden 120 il əvvəl Senatda işlədiyini deyib:

“Quldurlar məsələsinə gəlincə, quldurluq termininin mənim 120 il əvvəl ABŞ Senatında işə başladığım illərdəki vəziyyətinə qayıtmasına imkan verə bilmərik”.

Qeyd edək ki, Co Bayden bundan əvvəlki müsahibələrində bəzi hallarda dilinin dolaşdığını etiraf edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

