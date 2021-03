Misirin Sohaq şəhərində iki qatarın toqquşması nəticəsində azı 32 nəfər həyatını itirib. 66 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı 3 vaqon relsdən çıxıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

