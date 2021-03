Bakıda daha bir tədris müəssisəsi koronavirus səbəbindən distant təhsilə keçib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, COVİD-19 infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Nərimanov rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakıdakı Məktəb Lisey Kompleksində (200 və 43 saylı orta məktəblər) əyani tədris prosesinin aprelin 9-na qədər dayandırılmasına qərar verib.

Martın 29-dan dərslər distant şəkildə təşkil ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.