Pakistan ordusu "Kartal 1-A" raketinin uğurla sınaqdan çıxdığını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Arif Alvi və Baş nazir İmran Xan uğurlu sınaqla bağlı ordu nümayəndələrini təbrik edib.

Qeyd edək ki, quru-quru tipli raket 900 kilometr məsafədəki hədəfləri vura bilmək iqtidarındadır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

