Bayram günlərində hərbi qulluqçularımız Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib, onların ailələri ilə görüşüblər.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşlərdə ailələrin qayğıları öyrənilib, onlara bayram hədiyyələri və sovqatlar təqdim olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.