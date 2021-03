Keniyada Böyük Britaniya ordusunun keçirdiyi təlimlər zamanı yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qoruq ərazisində baş verən yanğın zamanı 5 fil tələf olub. Yanğınlar davam edir. Alovun yayılmasının qarşısını almaq üçün helikopterlər cəlb edilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

