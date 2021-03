Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə metro işçiləri və dükan sahibləri relslərin üzərinə enərək etiraz askiyası təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb metro rəhbərliyinin insanların hərəkətinə və təcili təxliyə proseslərinə mane olduğunu irəli sürərək, yeraltı metro keçidlərində yerləşən kiçik mağazaları bağlamasıdır. Aksiya səbəbilə metronun hərəkəti dayandırılıb.

Etirazçılar Nəqliyyat naziri ilə görüş tələb edir.



Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.