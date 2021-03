Rusiyadan dünyanı "titrədən" həmlə: Səsdən sürətli raketi işə saldılar

Rusiya ordusu ABŞ-ı vura biləcək səsdən sürətli “Zircon” raketinin yeni sınağını təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Barens dənizindəki Admiral Qorşkov gəmisindən atılan raket 9800 kilometr sürətlə uçaraq Cənub adasındakı hədəfi dəqiqliklə vurub. Rusiya mediasının məlumatına görə, raket gələn il ordunun arsenalına daxil ediləcək.

Sınaqlar zamanı Rusiya mediası ABŞ-dakı hərbi məntəqələrin xəritəsini yayımlayaraq, mümkün nüvə müharibəsi zamanı bu hədəflərin vurula biləcəyinə işarə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.