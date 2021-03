Bakı şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Xətai rayonu Həzi Aslanov metrostansiyasınımn yaxınlığındakı çoxmərtəbəli binada baş verib. Təxminən 20-25 yaşlı oğlan özünü 10-cu mərtəbədən ataraq intihar edib.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları cəlb olunub. Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.