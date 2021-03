Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədə koronavirus əleyhinə peyvənd prosesinin bu ilin may-iyun aylarında başa çatacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə Çindən daha 50 milyon doza vaksinin gələcəyi gözlənilir. Rusiya tərəfi ilə də danışıqlar davam edir deyən dövlət başçısı, Almaniyadan 1,5 milyon doza vaksin gətirildiyini ifadə edib.

Ərdoğan bildirib ki, Rusiyadan peyvəndlər gələndən sonra Türkiyədə vəziyyət sabitləşəcək.

