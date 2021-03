Ukraynanın Donbass vilayətində atəşkəs növbəti dəfə pozulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, separatçı qüvvələr Şumov kəndi istiqamətində Ukrayna hərbçilərinə hücum edib.

Hücum nəticəsində 4 Ukraynalı hərbçi həlak olub, 2 yaralı var. Separatçıların iri çaplı pulemyotlardan atəş açdığı bildirilir.

Faktı yerli mənbələr təsdiqləyib. Son günlərdə Donbass istiqamətində mütəmadı silahlı insidentlər qeydə alınır. Artan gərginlik bölgədə total müharibənin olacağına işarə verir. / Qazet.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.