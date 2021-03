Pakistanlı müğənni Əsəd Qüreyşinin Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan qardaşlığına həsr etdiyi mahnı böyük diqqət cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mahnı “Dil Hai Turkey, Pakistan, Jaan Hai Azerbaijan" (“Qəlbim Türkiyə və Pakistandır, canım Azərbaycandır”) adlanır.

Pakistanın Lahor şəhərində çəkilmiş klipdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Pakistanın Baş naziri İmran Xanın olduğu kadrlar da yer alıb. / kult

