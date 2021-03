Səudiyyə Ərəbistanına irimiqyaslı hücum: Şəhərlər bombalandı

Yəməndəki Husi üsyançıları Səudiyyə Ərəbistanına irimiqyaslı hücumlar təşkil etdiklərini açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə təşkil edilən hücumlar zamanı Dammam şəhərindəki neft terminalı, Kral Xalid hava bazası, Yənbu limanı, Cizan, Asir və Nəcran şəhərlərindki obyektlər hədəfə alınıb. Hücumlar zamanı 18 pilotsuz uçuş aparatında və 8 ballistik raketdən istifadə edilib. Krallıq hücumların təşkil edildiyini təsdiq edib.

Açıqlamaya görə, mərmilərdən bəziləri boş əraziyə bir raket isə yaşayış məntəqəsinə düşüb. Tələfat barədə açıqlama verilmir. Pilotsuz uçuş aparatlarının havadaməhv edilyi açıqlanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.