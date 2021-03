Azərbaycan ordusunun hərbçiləri Türkiyədə təşkil edilmiş terrorçularla mübarizə təlimlərində iştirak edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi "Twitter" səhifəsində bildirilib.

Məlumatda deyilir: "Terrorla Mübarizə Təhsil və Təlim Mərkəzinin rəhbərliyi ilə qəhrəman Azərbaycan Ordusunun üzvləri olan qardaşlarımıza "Terrorçuyla mübarizə və hava hücumu hərəkatı" üzrə təlimlər keçilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.