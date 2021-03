Makrondan SENSASİON AÇIQLAMA: Peyvənddən bu məqsədlə istifadə edilir

Fransa prezidenti Emmanuel Makron əsas peyvənd istehsalçıları olan Çin və Rusiyanı sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Pekin və Moskva peyvənddən öz maraqlarını təmin etmək üçün təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Ölkələri peyvənd məsələsində ədalətli siyasət yürütməyə çağıran Makron, narazılığını ifadə edib. Makron peyvəndin bəzi şərtlər əsasında satıldığını irəli sürüb.

Kremlin sözçüsü Dmitriy Peskov isə iddiaları rədd edib. O bəyan edib ki, Rusiya peyvənd məsələsini siyasi proseslərlə qarışdırmır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

