Rusiyadan dünyaya mühüm mesaj: Eyni anda göründülər - FOTOLAR

Rusiya donanması tarixində ilk dəfə nüvə enerjisi ilə işləyən 3 sualtı qayıq eyni anda bir-birilərinə olduqca yaxın məsafədə - 300 metrlik ərazidə üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Arktikada keçirilən təlimlər zamanı baş verib. Məlumata görə, sualtı qayıqların bir-birilərinə yaxın məsafədə görünməsi təlimlərin bir hissəsi olub. Bildirilir ki, təlimlər zamanı müxtəlif döyüş tapşırıqları yerinə yetirilib.

Qeyd edək ki, təlimlərin keçirildiyi ərazidə buzun qalınlığı 1,5 metrdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

