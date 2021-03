Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərinin meri Kaxa Kaladzeyə vertebro-bazilyar sindrom və vestibulopatiya diaqnozu qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat verən mer klinikalardan birində müayinə olunduğunu bildirib: “Distant rejimdə işləyirəm və müalicəmi davam etdirirəm. Görüşənədək”.

Qeyd edək ki, son günlər Tbilisi meri ictimaiyyət qarşısında görünmürdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.