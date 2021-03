Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Çinin Uhan şəhərinə səfəri üzrə məruzəsi hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ÜST-ün Çinə səfər etmiş ekspertlər qrupunun rəhbəri bildirib.

O, qeyd edib ki, ekspertlər yaxın günlərdə məruzəni təqdim etməyi nəzərdə tuturlar.

