Azərbaycanda bu şəxslərə ŞAD XƏBƏR - 72 saat ərzində...

Rusiyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr bu ölkəyə qayıda bilərlər.

Metbuat.az milli.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya Elm və Ali Təhsil Nazirliyi qərar verib.

Nazirlik Rusiya Federal İstehlakçıların Hüquqlarına və İnsan Rifahı Sahələrinə Nəzarət Xidmətinin ("Rospotrebnadzor") epidemioloji vəziyyətin təhlükəsiz hesab etdiyi ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan olan tələbələrin təhsillərini davam etdirmək üçün Rusiyaya qayıtmasına icazə verib.

"Rospotrebnadzor"un epidemioloji cəhətdən müsbət hesab etdiyi 25 ölkənin siyahısında Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və digər dövlətlər də var.

Əcnəbi tələbələr Rusiyaya gəlməmişdən 10 gün əvvəl ali təhsil ocağını xəbərdar etməli, habelə yola çıxmazdan 3 gün əvvəl COVID-19 testi verməlidirlər. Rusiyaya gəldikdən sonra tələbələr 72 saat ərzində təkrar yoxlanışdan keçməlidirlər.

