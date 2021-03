ŞAD XƏBƏR! Türkiyəli alimlər tapdı - Bu peyvənd 99 faiz imunitet yaradır...

Türkiyəli alimlər Uğur Şahin və Özləm Türeci koronavirus qarşı hazırlanan peyvənd sahəsində daha bir uğura imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərədə aparılan bir araşdırmada, ABŞ əczaçılıq şirkəti "Pfizer" və Alman biotexnoloji firması olan "BioNTech" ilə birlikdə türkiyəli alimlər Uğur Şahin və Özləm Türeci tərəfindən hazırlanan yeni növ koronavirus (Kovid-19) peyvəndinin 99 faiz imunitet yaratdığı məlum olub.



İngiltərə Səhiyyə Nazirliyindən edilən açıqlamada qeyd olunur ki, bir qrup tədqiqatçıya Pfizer-in ilk dozası vurulduqdan sonra səhiyyə işçilərində peyvənddən sonra meydana gələn immunitet reaksiyası araşdırılmağa başlanılıb.

9 dekabr 2020 ilə 9 fevral 2021 tarixləri arasında ilk peyvənd dozası vurulan 257 səhiyyə işçisindən alınan qan nümunələrində "T" hüceyrəsi və antikor reaksiyaları analiz edilib.

Birinci peyvənd dozu olanların 99 faizində koronavirusa qarşı güclü bir immunitet reaksiyasının yarandığı məlum olub.

Açıqlamada əsas qeyd olunası məqam birinci dozla belə yüksək qoruma təmin edən Pfizer-BionTech's Covid-19 peyvəndinin ikinci dozasının uzun müddət sonra edilə biləcəyidir.

Bununla da xəstəliyə yoluxan daha çox insanı qorumaq mümkün olacaqdır.

Mənbə:CNN Turk

