DSX-dan Ukraynada satılan hərbçi ərzaqları xəbəri ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA

26 mart tarixində bir sıra KİV-lərdə və sosial media səhifələrində Dövlət Sər­həd Xidmətinin hərbi qulluqçularının ərzaq təminatı üçün alınmış ət kon­servlərinin Ukrayna bazarlarında satılması barədə materiallar yerləş­dirilib.

Dövlət Sərhəd Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilib ki, bu materiallar həqiqətəuyğun deyil və qərəzli xarakter daşıyır.

Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən ərzaq mallarının alınması qüvvədə olan qanun­vericiliyinə əsasən dövlət satınalma pro­sedurlarına uyğun həyata keçirilir.

