Son yüz ilin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb

XXI əsrin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2001-20-ci illərin ümumi sıralamasını tərtib edib.
Cədvəldə dünyanın 33 klubu yer alıb. Azərbaycan siyahıda təmsil olunmayıb.
Planetin ən yaxşısı İspaniya “Barselona”sıdır. “Real” ikinci, Almaniya “Bavariya”sı üçüncüdür.
1. “Barselona” (İspaniya) – 5427
2. “Real” (İspaniya) – 5039
3. “Bavariya” (Almaniya) – 4909,5
4. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – 4543
5. “Arsenal” (İngiltərə) – 4426
6. “Çelsi” (İngiltərə) – 4348
7. “Liverpul” (İngiltərə) - 4229
8. “Yuventus” (İtaliya) - 4166
9. “İnter” (İtaliya) – 3951,5
10. “Milan” (İtaliya) – 3869
11. PSJ (Fransa) - 3856
12. “Boka Xuniors” (Argentina) – 3803,5
13. “Seltik” (Şotlandiya) – 3773,5
14. “Porto” (Portuqaliya) - 3631
15. “Lion” (Fransa) - 3629
16. “Roma” (İtaliya) - 3592
17. “Sevilya” (İspaniya) - 3590
18. “Atletiko” (İspaniya) – 3516
19. “River Pleyt” (Argentina) - 3441
20. “Valensiya” (İspaniya) - 3426
21. “Ayaks” (Niderland) – 3274,5
22. “Qremio” (Braziliya) - 3246
23. PSV (Niderland) - 3206
24. “Bazel” (İsveçrə) - 3118,5
24. “Benfika” (Portuqaliya) - 3118,5
26. “Dinamo” (K, Ukrayna) - 3090
27. “Mançester Siti” (İngiltərə) - 3069
28. “Tottenhem” (İngiltərə) - 3067
29. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 3066,5
30. “Latsio” (İtaliya) - 3056,5
31. “Libertad” (Paraqvay) - 3026,5
32. PAOK (Yunanıstan) - 3017
33. “Borussiya” (D, Almaniya) – 3012 (APA)