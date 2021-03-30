Loading...
.
KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

Son yüz ilin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb

Son yüz ilin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb
13:30 30 Mart 2021
125 İdman
Günsoy Abbas
A- A+
.

XXI əsrin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2001-20-ci illərin ümumi sıralamasını tərtib edib.

Cədvəldə dünyanın 33 klubu yer alıb. Azərbaycan siyahıda təmsil olunmayıb.

Planetin ən yaxşısı İspaniya “Barselona”sıdır. “Real” ikinci, AlmaniyaBavariya”sı üçüncüdür.

1. “Barselona” (İspaniya) – 5427
2. “Real” (İspaniya) – 5039
3. “Bavariya” (Almaniya) – 4909,5
4. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – 4543
5. “Arsenal” (İngiltərə) – 4426
6. “Çelsi” (İngiltərə) – 4348
7. “Liverpul” (İngiltərə) - 4229
8. “Yuventus” (İtaliya) - 4166
9. “İnter” (İtaliya) – 3951,5
10. “Milan” (İtaliya) – 3869
11. PSJ (Fransa) - 3856
12. “Boka Xuniors” (Argentina) – 3803,5
13. “Seltik” (Şotlandiya) – 3773,5
14. “Porto” (Portuqaliya) - 3631
15. “Lion” (Fransa) - 3629
16. “Roma” (İtaliya) - 3592
17. “Sevilya” (İspaniya) - 3590
18. “Atletiko” (İspaniya) – 3516
19. “River Pleyt” (Argentina) - 3441
20. “Valensiya” (İspaniya) - 3426
21. “Ayaks” (Niderland) – 3274,5
22. “Qremio” (Braziliya) - 3246
23. PSV (Niderland) - 3206
24. “Bazel” (İsveçrə) - 3118,5
24. “Benfika” (Portuqaliya) - 3118,5
26. “Dinamo” (K, Ukrayna) - 3090
27. “Mançester Siti” (İngiltərə) - 3069
28. “Tottenhem” (İngiltərə) - 3067
29. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 3066,5
30. “Latsio” (İtaliya) - 3056,5
31. “Libertad” (Paraqvay) - 3026,5
32. PAOK (Yunanıstan) - 3017
33. “Borussiya” (D, Almaniya) – 3012 (APA)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...

RƏYLƏR

XXI əsrin futbolu ən yaxşı klublar
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Şahmatçılarımız finalda

Şahmatçılarımız finalda

30 Mart 2021 09:33
"Bizi ağır oyun gözləyir" -

"Bizi ağır oyun gözləyir" - Emin Mahmudov

29 Mart 2021 22:14
Atletlərimiz Avropa çempionatında iştirak edəcək

Atletlərimiz Avropa çempionatında iştirak edəcək

29 Mart 2021 16:26
"Liverpul"dan Türkiyə millisinin üzvünə

"Liverpul"dan Türkiyə millisinin üzvünə 17 milyon avro!

28 Mart 2021 22:22
Millimizin oyunu israilli hakimlərə tapşırıldı

Millimizin oyunu israilli hakimlərə tapşırıldı

28 Mart 2021 20:25
Türkiyədən növbəti möhtəşəm qələbə

Türkiyədən növbəti möhtəşəm qələbə

27 Mart 2021 23:17
Baydendən Putinə "sərt siyasət" mesajı -
ABŞ və Rusiya "soyuq müharibə" dönəminə qayıdır
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda gizli toy: 35 nəfər cərimələndi,

30 Mart 2021 15:51

SON DƏQİQƏ! Elman Rüstəmovdan manatla bağlı

30 Mart 2021 15:47

Nuşirəvan Məhərrəmli vəzifəsindən

30 Mart 2021 15:38

ORDU YERİDİLİR: İsraildən sensasion "müharibə həmləsi" -

30 Mart 2021 15:38

Bu vəzifəli şəxslərlə bağlı cinayət işi açıldı -

30 Mart 2021 15:29

İlham Əliyev “Bakı Metropoliteni” ilə bağlı

30 Mart 2021 15:25

AZAL-ın Müşahidə Şurasına kim rəhbərlik edəcək? -

30 Mart 2021 15:15

Cəlilabadda kişinin güllələnmə anı -

30 Mart 2021 14:59

Prezident "BakuBus"la bağlı

30 Mart 2021 14:49

Azərbaycanda da Türk malları ucuzlaşa bilər -

30 Mart 2021 14:47