Son yüz ilin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb

XXI əsrin ən yaxşı futbol klubları açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2001-20-ci illərin ümumi sıralamasını tərtib edib.

Cədvəldə dünyanın 33 klubu yer alıb. Azərbaycan siyahıda təmsil olunmayıb.

Planetin ən yaxşısı İspaniya “Barselona”sıdır. “Real” ikinci, Almaniya “Bavariya”sı üçüncüdür.

1. “Barselona” (İspaniya) – 5427

2. “Real” (İspaniya) – 5039

3. “Bavariya” (Almaniya) – 4909,5

4. “Mançester Yunayted” (İngiltərə) – 4543

5. “Arsenal” (İngiltərə) – 4426

6. “Çelsi” (İngiltərə) – 4348

7. “Liverpul” (İngiltərə) - 4229

8. “Yuventus” (İtaliya) - 4166

9. “İnter” (İtaliya) – 3951,5

10. “Milan” (İtaliya) – 3869

11. PSJ (Fransa) - 3856

12. “Boka Xuniors” (Argentina) – 3803,5

13. “Seltik” (Şotlandiya) – 3773,5

14. “Porto” (Portuqaliya) - 3631

15. “Lion” (Fransa) - 3629

16. “Roma” (İtaliya) - 3592

17. “Sevilya” (İspaniya) - 3590

18. “Atletiko” (İspaniya) – 3516

19. “River Pleyt” (Argentina) - 3441

20. “Valensiya” (İspaniya) - 3426

21. “Ayaks” (Niderland) – 3274,5

22. “Qremio” (Braziliya) - 3246

23. PSV (Niderland) - 3206

24. “Bazel” (İsveçrə) - 3118,5

24. “Benfika” (Portuqaliya) - 3118,5

26. “Dinamo” (K, Ukrayna) - 3090

27. “Mançester Siti” (İngiltərə) - 3069

28. “Tottenhem” (İngiltərə) - 3067

29. “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 3066,5

30. “Latsio” (İtaliya) - 3056,5

31. “Libertad” (Paraqvay) - 3026,5

32. PAOK (Yunanıstan) - 3017

33. “Borussiya” (D, Almaniya) – 3012 (APA)

