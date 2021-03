ABŞ səhvən nüvə silahının şifrəsini paylaşıb: Gündəmi sarsıdan İDDİA / FOTO

ABŞ-ın Strategiya Komandanlığının (STRATCOM) rəsmi tvitter səhifəsində şifrə formasında paylaşımın edilməsi yerli mətbuatda və sosial mediada böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ";l;;gmlxzssaw" hərf və işarələrdən ibarət paylaşımın hansısa strateji sahənin şifrəsi olduğu iddia edilib. Bəzi insanlar bunun hətta nüvə silahları və ya raketlərin kodu ola biləcəyini irəli sürüb.Yarım saat sonra Strategiya Komandanlığı paylaşımı silib.

Məsələ barədə rəsmi açıqlama yoxdur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

