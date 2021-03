Süveyş kanalında saya oturan “Ever given” gəmisinin çıxarılmasında “Super ayın” da rolu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “super ay”ın görünməsi nəticəsində kanaldakı suyun hündürlüyü artıb. Nəticədə gəminin torpaqdan çıxarılması asan olub.

Qeyd edək ki, “Super ay” normal hallarda görünən ayın görüntüsü ilə müqayisədə daha parlaq və daha böyük olur. Ay Yer planetinə yaxın məsafədə olanda "Super ay" adlanır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

