Türkiyədə turşuların hazırlandığı müəssisədə qalmaqallı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, işçilərdən biri yalın ayaqla turşunun saxlanıldığı qaba girərək, rəqs edib. Görüntülər ölkədə böyük rezonans yaradıb. Hadisənin Şanlıurfada baş verdiyi iddia edilsə də, yerli dairələr məlumatı təkzib edib. Hadisə barədə araşdırma aparılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

