WePlay Esports və 1xBet: Liderlərin tərəfdaşlığı

WePlay Esports kiberidman media holdinqi və 1xBet bukmeker şirkəti 2021`ci il əməkdaşlığını elan etdilər.

1xBet yeni nəsil kiberidman hadisələrini dəstəkləyən ilk bukmeker brendi oldu. WePlay Ultimate Fighting League (WUFL) ilk mövsümündən başlayaraq, tərəfdaşlıq 2021`ci ildə WePlay Esports turnirlərinin hamısını əhatə edəcək.

Sənayə liderlərinin əməkdaşlığı yeni izləyiciləri cəlb etməklə yanaşı, idman turnirlərini izləməkdə olan azarkeşlərə daha çox emosiyalar verməyə yönəldilib.

“WePlay Ultimate Fighting League Season 1, 2021`ci ildə döyüş oyunlarını sevən cəmiyyət üçün ilk kütləvi turnir və 1xBet ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığımızın növbəti mərhələsidir. WUFL`nun döyüş liqasının yeni mövsümü, eyni zamanda tək bir tədbirdə ilk dəfə çox oyunlu yarışlar keçiriləcəkdir Turnirləri təşkil etməklə tamaşaçılara ən yaxşı təəssüratlar bəxş etməyə çalışırıq və bu, tərəfdaşlığımızın əsasını təşkil edir”, - WePlay Esports`un EMEA bölgəsindəki satış departamentinin rəhbəriEvgeniya Timofeeva qeyd edib.

“WePlay Esports ilə işləmə üsülumuz, cəlbedici kiberidman dünyasına müsbət təsir göstərməlidir. Birlikdə, turnirlərdə yeni məzmun trendlərini inkişaf etdiririk və onların baxışlarına daha çox interaktivlik əlavə edirik. Bunun üçün tamaşaçıların yeni hadisələrə olan marağını qorumağa və yeni bölgələrə girməyə hazırıq. MDB məkanında döyüş oyunları turnirinin işıqlandırılması bu sözlərin təsdiqidir. Əminik ki, yeni əməkdaşlıq səhifəsi daha da məhsuldar olacaq və kiberidman tədbirlərinin təşkili üçün istinad nöqtəsi rolunu oynayacaq” 1xBet nümayəndəsi Alex Sommers qeyd etdi.

“1xBet ilə əməkdaşlığımızda sadəcə turnirlərin yayımındakı inteqrasiya ilə məhdudlaşmırıq. Bu, həm kiberidman bazarında, həm də xaricində yeni məhsulların yaradılması üzərində sıx əməkdaşlıq və işdir. 1xBet ilə tərəfdaşlığımız bizim üçün sənayeni inkişaf etdirmək və həm bazar, həm də auditoriyamız üçün faydalı olacaq yeni işlər yaratmaqdır”- WePlay Esports`un Biznes İnkişafı üzrə rəhbəri Valentin Şevçenko vurğuladı.

WUFL döyüş liqasının ilk mövsümü 25 Mart - 11 Aprel arasında davam edəcək və Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI və Tekken 7 yarışları da daxil olacaq.

Mənbə: WePlay Esports mətbuat xidməti

Media ilə əlaqə:

[email protected]: //press.weplay.tv/ru

press.weplay.tv

