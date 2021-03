Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu İlkin Zöhrabov həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Report"un soruğusuna cavab olaraq Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə martın 22-də baş verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Allah rəhmət eləsin!

