Manaf Ağayev ilk məhəbbətindən DANIŞDI: "Əsgərlikdə olduğum zaman..."- VİDEO

Məşhur müğənni Manaf Ağayev ARB kanalında yayımlanan "Səhər-səhər" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni aparıcıya "İlk məhəbbətiniz yadınızdadır?" deyən sual ünvanlayıb.

"Bəli, evimizdədir. Bİz Baloğlan müəllimin mahnısı altında evlənmişik. Hər ikimiz Baloğlan Əşrəfovun mahnılarını sevirdik. Əsgərlikdə olduğum zaman bir gün dedilər ki, sənə bağlama gəlib. Açdım ki içərisində kaset var. Bağlamanı yoldaşım göndərmişdi. Kaset isə Baloğlan Əşrəfovun "İtən eşqim" adlı mahnısı idi."

Verilişdən olan həmin hissəni təqdim edirik:

