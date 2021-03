"Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şuralarının sədri təyin olundum".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev feysbuk hesabında bildirib.

"Cənab Prezidentin növbəti etimadını da doğrultmağa çalışacağam", - deyə o, qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.