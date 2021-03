Millimiz Serbiyaya da məğlub oldu

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası bu gün növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığmamız DÇ-2022-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Serbiya ilə üz-üzə gəlib.

Bakı Olimpiya Stadionunda baş tutacaq qarşılaşmanın start fiti 20:00-da səsləndirilib. İlk turda Portuqaliya ilə səfərdə qarşılaşan və 0:1 hesabıyla məğlub olan yığmamız bu dəfə ilk ev oyununda ilk xalını qazanmağa çalışıb.

Qarşılaşmada hesabı qonaqlar açıb və ilk hissə 0:1 hesabı ilə başa çatıb. 59-cu dəqiqədə Emin Mahmudov penaltidən fərqlənməklə hesabı bərabərləşdirsə də, yığmamız hesabı sonadək qoruya bilməyib. Serbiya yığması 81-ci dəqiqədə Mitroviçin qolu sayəsində Bakıdan qələbə ilə ayrılıb - 1:2.

