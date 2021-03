Slovakiyanın baş naziri İqor Matoviç istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Baş nazirin istefası uzun müddətdir hökumət qurmaq böhranı ilə üz-üzə qalan ölkədə yeni kabinetin qurulması üçün alınmış qərar olaraq açıqlanıb.

